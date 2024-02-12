Вашингтон, 12 февраля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. В оценке умственных способностей главы Белого дома Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации необходимости нет. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я провела бессчетные часы с президентом, я верю, что у него острый ум и он контролирует ситуацию», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Она заверила, что терапевт президента считает, что он ежедневно «доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует».

В пример пресс-секретарь привела ситуации в которых, по её мнению, Байден «оперативно и с юмором» отвечал на неожиданные вопросы журналистов и американцев на встречах.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии президентских выборов жители США не захотели продления срока Джо Байдена не только из-за преклонного возраста, но и из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями. Об этом 10 февраля написало издание The Wall Street Journal.

Избиратели не нашли в Байдене ни государственного деятеля международного уровня, ни мастера переговоров, ни утешителя для страны, ни развлекателя на телевидении, подчеркнули авторы публикации.

9 февраля конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа призвал Байдена пройти тестирование на умственные способности с последующей их публикацией. По мнению Джексона, Байдену требуется пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, так как, по мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США.

Спецпрокурор США Роберт Хёр опубликовал 345-страничный доклад, в котором назвал Байдена пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В документе в качестве примера привели случай, когда во время общения со следователями Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына.

Доклад вызвал возмущение демократов, но американский лидер действительно часто оговаривается и ошибается. Так, он перепутал экс-канцлеров Германии Ангелу Меркель и Гельмута Коля, по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся прокомментировать заявления американского лидера Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим почти тридцать лет назад. Сенатор заявил, что Белый дом находится в тупике.