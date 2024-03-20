Прага, 20 марта, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Правительство Чехии не собирается отправлять своих военных в зону украинского конфликта, сообщило 19 марта агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу чешского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В ведомстве также назвали ложью появившуюся ранее информацию о том, что 1 апреля Прага намерена перебросить войска на Украину. В минобороны подчеркнули, что, согласно законодательству Чехии, чешская армия не может отправлять своих военнослужащих за рубеж без одобрения обеих палат национального парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля чешский премьер-министр Пётр Фиала заявил, что Чехия не станет направлять своих солдат на Украину Он также отверг вероятность восстановления Прагой срочной военной службы.

29 февраля Фиала уточнил, что ни одна европейская страна не планирует отправлять своих военных на Украину. Он добавил, что подавляющее большинство участников саммита в Париже полагают, что вопрос о направлении войск на украинскую территорию не будут обсуждать или рассматривать в будущем.

8 марта президент Чехии Пётр Павел признал, что западные страны обсуждают тему отправки на Украину своих инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ.

6 марта написал обозреватель чешского издания Lidovky Хинек Паштека написал, что военные инструкторы стран Запада на территории Украины станут законной целью Вооружённых сил России.