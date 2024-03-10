Прага, 10 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Военные инструкторы западных стран будут на территории Украины законной целью Вооружённых сил России. Об этом 6 марта написал обозреватель чешского издания Lidovky Хинек Паштека.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как только чешские военные пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель», — заявил автор.

В этом случае западные военные окажутся в зоне военных действий, а потому российских военных не будет интересовать конкретная цель их нахождения там, пояснил он.

По словам автора Паштеки, одним из вариантов помощи Праги Киеву может быть отправка на территорию Украины инструкторов для обучения новобранцев ВСУ. При этом военные эксперты в беседе с изданием отметили, что в этом случае чешские военные также станут мишенью для армии России.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал условием для начала Парижем интервенции на Украину наступление российских военных на Киев или Одессу. Позднее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался смягчить слова Макрона, заявив, что их вырвали из контекста и речь не касалась участия французских военных в боях.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 8 марта заявил, что отправку западных войск на Украину нельзя считать немыслимой. Он добавил, что Западу стоит провести «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха 10 марта назвал бредом слова Сикорского о возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, под такими заявлениями скрыто провокационное поведение, которое не в интересах Польши.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков 9 марта заявил, что Макрону и Сикорскому стоит обсудить последствия отправки войск НАТО в зону конфликта на Украине. Политик уточнил, что президенту Франции после таких заявлений приходится отбиваться от критики со стороны соотечественников.