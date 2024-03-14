Вашингтон, 14 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Новый пакет помощи в 300 млн долларов, выделенный США, не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет 14 марта The New York Times.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов», — цитирует газета помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Также газета привела слова председателя украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, заявившего, что «влияние нового пакета будет минимальным».

«Это суммы, которые тратятся за считанные недели», — добавил он.

Эти несколько сотен миллионов долларов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи, заключило издание

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. В январе и феврале 2024 года палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.

12 марта Салливан заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS.

Ранее сообщалось, что установки HIMARS украинские войска используют при обстрелах городов и населённых пунктов республик Донбасса. В частности, такому удару в феврале подверглась пекарня в Лисичанске, тогда погибли 28 человек.