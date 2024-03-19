Хельсинки, 19 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Финляндия подготовила боевые катера для украинской армии, их доставят на Украину через территорию Румынии, сообщил Yle со ссылками на румынскую новостную программу Observer и военный новостной портал Monitorul Apararii si Securitaritatii.

Jacek Halicki

«Финляндия передаст Украине боевую технику, которую доставят через Румынию», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что Финляндия безвозмездно передаёт Украине боевые катера. Тип и количество поставляемых киевскому режиму катеров не уточнили.

При этом Румыния, как сообщил портал, обучает около 50 украинских военных пользоваться катерами.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в марте 2023 года заявлял, что поставки Западом вооружения Киеву — это лишь попытка продлить украинский конфликт. Он отмечал, что поставки вооружения только приведут «к большей трагедии».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта 2024 года заявил, что Москва не увидела желания Запада прекращать конфликт на Украине. Дипломат отметил, что у России в отличие от Запада нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию ситуации.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 7 марта заявил, что Запад участвуют в конфликте на Украине, продолжая поставлять оружие Киеву. В Кремле 3 февраля указали на то, что поставки западного оружия не повлияют на ход спецоперации, а только сделают жителям Украины больнее.