Белгород, 19 марта, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные не допустили проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию на белгородском направлении и продолжили соответствующие мероприятия. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию», — заявили в ведомстве.

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Удары российских авиации и артиллерии по скоплениям ВСУ неподалёку от Козинки в Белгородской области ликвидировали до 40 украинских военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее в тот же день, что из-за обстрелов ВСУ в регионе за неделю погибли 16 человек и 98 получили ранения. По данным главы региона, в числе пострадавших оказалась потерявшая руку девочка. В регионе сохраняется достаточно большое напряжение, добавил Гладков.

14 марта в регионе несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Над территорией области сбили несколько беспилотников ВСУ, один дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Ещё 14 беспилотников сбили над территорией региона в ночь на 14 марта. Российские средства противовоздушной обороны в тот день сбили над регионом восемь реактивных снарядов, однако при обстреле Грайворона со стороны ВСУ ранения получили четыре человека.

16 марта Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека погибли, трое пострадали. Минобороны сообщило о перехвате над Белгородской областью восьми реактивных снарядов РСЗО Vampire. В результате атаки украинского беспилотника в посёлке Горьковский 18 марта погиб один мирный житель, двое пострадали.