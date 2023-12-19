Москва, 20 декабря, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов безопасности. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовано 20 декабря пресс-службой Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

По случаю Дня работника органов безопасности Путин поздравил всех причастных с профессиональным праздником и отметил их трудную, ответственную службу, высокую отдачу.

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«На протяжении всей истории нашего Отечества органы безопасности были надёжной опорой государства. И мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили Родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной», — сказал президент России.

Кроме того, Путин обратился к ветеранам спецслужб, подчеркнув, что их профессионализм, стойкость и самоотверженность всегда будут примером для тех, кто стоит сегодня на страже безопасности и национальных интересов РФ.

Особое внимание глава государства обратил на органы безопасности в новых регионах России. Сейчас обстановка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях крайне сложная, добавил Путин. Проживающие здесь граждане России надеются на защиту и безопасность, соблюдение их прав и свобод. Президент пообещал оказывать содействие новым подразделениям спецслужб.

Главным приоритетом всех органов безопасности, прежде всего ФСБ, остаётся борьба с терроризмом, подчеркнул российский лидер. У России имеется опыт работы в сфере антитеррора, она будет продолжена и впредь, сказал Путин, добавив, что постоянного контроля требуют места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Также должна быть усилена работа пограничной службы ФСБ. Попытки нарушить государственную границу следует быстро и эффективно пресекать, указал Путин.

Борьба с экстремизмом требует пристального внимания спецслужб, сказал президент России. Незамедлительная реакция должна быть на призывы к насилию, воинствующий национализм, направленные на разжигание межнациональной розни, провокации.

Путин добавил, что решительные действия необходимы по защите информационных ресурсов, в борьбе с коррупцией и преступлениями в сфере экономики.

В завершение российский президент выразил уверенность, что поставленные перед спецслужбами задачи будут эффективно выполняться и впредь.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что за 2023 год в России предотвратили 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Также пресечена деятельность более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия. Удалось ликвидировать 146 нелегальных мастерских по модернизации оружия.

В течение года российские силовики пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Спецслужбы РФ заблокировали счета более четырёх тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооружённых формирований.