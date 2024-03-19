Париж, 19 марта, 2024, 03:13 — ИА Регнум. К призывам Польши ограничить ввоз зерна и иной сельскохозяйственной продукции с территории Украины присоединилась Франция. Об этом 18 марта сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год», — сказано в материале.

Потенциальные убытки Киева от потери торговых льгот оценивают в Еврокомиссии в 1,2 миллиарда евро. При этом один из дипломатов отметил, что наибольший ущерб Украине наносят страны Евросоюза, демонстрирующие наибольшую поддержку Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты Европарламента не согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в страны Евросоюза. Документ отправлен на доработку. На 19 марта назначены переговоры между ЕК, Европарламентом и Советом ЕС, в ходе которых предполагается найти компромисс по вопросу импорта украинской продукции.

Открытие границ для сельскохозяйственной продукции с Украины привело к массовому притоку сахара, мяса птицы, яиц и зерновых, отметили французские эксперты. От этого, поясняет представитель Французской федерации производителей зерна Филипп Эзель, больше всего пострадали соседи Украины — поляки и венгры, но вслед за ними и другие.

В январе руководивший Единой сельскохозяйственной политикой Евросоюза Жан-Люк Демарти назвал решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины «огромной ошибкой». По его мнению, Украина нуждается в помощи, но в другом виде.