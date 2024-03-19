Сочи, Краснодарский край, 19 марта, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим «открытого неба» на три года, сообщается в письме генерального директора компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом, Алексея Старостина.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок. Несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран», — отметил он.

По его словам, авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи. Он призвал снять часть ограничений и ввести особую пятую степень «свободы воздуха». Мера будет распространяться, в частности, на арабские и африканские страны.

Старостин уточнил, что это снизит стоимость авиабилетов и даст толчок к развитию въездного туризма и конкуренции между перевозчиками.

Как сообщило РБК, письмо Старостин направил в Минтранс в конце 2023 года, но о нём стало известно только сейчас. Представитель «Аэродинамики» подтвердил направление обращения и назвал это важным элементом для развития трансферных перевозок через аэропорт Сочи в третьи страны.

Как передавало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет стране предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов, повысить доступность авиаперелётов для россиян. На эти цели выделят не менее 250 млрд рублей. Глава государства также поручил модернизировать воздушный парк российских авиакомпаний.

В России при этом проходит масштабная реконструкция авиагаваней. За последние два года провели работы в 20 региональных аэропортах.