Рост подсанкционной российской экономики в 2023 году не обсуждает на Западе лишь ленивый. Никто не может понять, как так получилось — санкции, которые должны были задавить Россию и принудить ее к подчинению, стали колоссальнейшим стимулом для развития. Восстановления ряда производств, импортозамещения, переориентации торговли на более надёжные и вменяемые страны.

Иван Шилов ИА Регнум

И важнейшим элементом роста стала инфраструктура. Ведь дороги — наземные, морские, воздушные — являются кровеносной сетью государства. Сетью, без которой экономика не развивается, распадается на сегменты и умирает. Поэтому неудивительно, что в 2023 году власти уделили особое внимание модернизации и развитию этой сети.

Воздух

По словам министра транспорта Виталия Савельева, российские авиакомпании перевезли в 2023 году почти 105 миллионов пассажиров — это на 10% больше, чем в 2022. У самих авиакомпаний при этом далеко идущие планы. Так, к 2030 году группа «Аэрофлот» планирует закупить 89 Superjet-100, 210 МС-21 и 40 Ту-214.

В то же время в стране проходит масштабная реконструкция авиагаваней. За последние два года проведены работы в 20 региональных аэропортах. Введены, причем с опережением сроков, в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в Архангельске, Благовещенске и Магнитогорске. В Камчатском крае завершены работы в аэропортах Елизово и Усть-Камчатск.

А в Республике Саха (Якутия) в 2023 году завершена реконструкция в аэропортах Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск. И для этого региона аэропортовая инфраструктура имеет особое значение — ведь в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 15% населения. Это примерно 10% территории республики, а остальная ее часть имеет лишь сезонную транспортную доступность. И там гражданская авиация — единственный вид транспорта круглогодичного действия, на который приходится более 80% транспортного внутриреспубликанского пассажирооборота.

В 2024 году планируется сдать еще 16 объектов аэродромной инфраструктуры. Но эти объекты должны быть удобными не только для компаний, но и для пассажиров. Поэтому в 2024 году планируется внедрить в аэропорты «Внуково» (Москва) и «Кольцово» (Екатеринбург) автоматическую систему паспортного контроля «Сапсан», которая сейчас применяется в «Шереметьеве».

Юрий Смитюк/ТАСС Здание аэропорта Якутска

20 модулей этой системы позволили увеличить пропускную способность в 6 раз — что и неудивительно, ведь продолжительность паспортного контроля была сокращена до 30-45 секунд. При сохранении, естественно, высокого уровня безопасности и надежности этого контроля. Затем, естественно, система будет распространяться по всей стране.

Наконец, государство упрощает и систему продажи льготных билетов. Объем поддержки программ субсидирования авиаперевозок в 2023 году составил почти 30 миллиардов рублей. Однако мало выделить деньги — нужно еще сделать так, чтобы этот льготный билет можно было оперативно и комфортно купить.

Еще недавно для этого пассажир должен был собирать весь пакет документов и топать в кассу. И авиакомпании тут сложно винить — не раз и не два они сталкивались с попытками ряда граждан неправомерно использовать льготы, поэтому вынуждены были максимально ужесточать проверки.

Однако сейчас начал работать специальный портал субсидированных перевозок (ПСП). Он позволяет авиакомпаниям оперативно и в электронном виде проверять право того или иного пассажира на льготы. Они обращаются на портал, а тот при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия автоматически связывается с соответствующими реестрами и получает цифровое подтверждение права конкретного пассажира на льготы. Или же отклонение, если пассажир хочет получить не причитающиеся ему преференции. А значит добросовестные пассажиры теперь имеют возможность покупать льготные билеты удаленно — то есть на сайте перевозчика.

В целом в 2023 году при помощи ПСП свои льготные билеты приобрели 9,2 миллиона пассажиров, а 185 тысяч запросов были отклонены по причине неправомерности. И сейчас власти хотят распространить опыт ПСП на другие виды транспорта.

Земля

Особого внимания в 2023 году удостоились скоростные дороги. И не только формата «Москва-Питер», но и те, что должны идти в глубину страны, подъем которой станет серьезнейшим стимулом для экономического развития. А оттуда на восток, куда сейчас переориентируются российские торговые потоки.

Взять хотя бы трассу М-7 «Волга». Еще недавно она славилась постоянными пробками — вплоть до остановки движения во время непогоды. От Москвы до Казани (то есть примерно 900 километров, если через Нижний Новгород) люди доезжали часов за двенадцать. Да и то если повезет.

Однако теперь по трассе М-12 «Восток» — скоростной автодороге Москва-Казань — 810 километров можно проезжать за шесть с половиной часов, а стоимость проезда составляет примерно 4,5 тысячи рублей. Сама трасса идет через 5 регионов (Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также Чувашскую республику и республику Татарстан), и власти рассчитывают, что она станет катализатором различных инфраструктурных проектов в этих регионах.

В 2024 году планируется дотянуть М-12 до Екатеринбурга, а в 2025 — до Тюмени. В ее зоне притяжения окажутся 24 региона с населением 66 миллионов человек. Власти рассчитывают, что благодаря трассе в регионах появится более 110 тысяч рабочих мест.

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Скоростная трасса M-12

И это только планы на развитие внутри страны. Если же смотреть на ситуацию в целом, то дорога является частью транспортного коридора Западная Европа-Западный Китай и позволит России укрепить экономические отношения с КНР — своим нынешним крупнейшим торговым партнером.

Не забывают власти и о тех трассах, о которых много лет забывали другие. В 2023 году было капитально отремонтировано 766,5 километров дорог на новых российских территориях, часть из которых 30 лет прожила под украинской властью. Уложено 7,2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В 2024 году планируют отремонтировать еще 643 километра.

Ну и, наконец, развивается внутригородской общественный транспорт — причем не только в Москве. По словам заместителя директора ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» Владимира Добровольского, 39% автобусного парка в России эксплуатируется 20 лет и более. Еще 30% автобусов имеют возраст до 10 лет, и лишь треть из них (то есть порядка 10% автобусного парка) эксплуатируются три года.

В целом из 342,5 тысяч автобусов 271,2 тыс. находятся за пределами нормативного срока использования. И по итогам 2024 года, как отметил Виталий Савельев, планируется обновить общественный транспорт в 82 регионах страны.

Вода

Здесь в фокусе внимания, конечно, возможности Арктики. Мы не забывали, что являемся арктической державой и рассчитывали на то, что инфраструктурные (Северный морской путь), а также минеральные богатства этого региона станут важнейшим стимулом для развития нашего севера.

Именно поэтому власти уделяют такое внимание строительству ледоколов. По состоянию на

2023 году Россия обладает 41 ледоколом (среди них 7 атомных). Крупнейшими являются атомные ледоколы нового проекта 22 220 — «Арктика» (по имени которого и назван проект), а также «Урал» и «Сибирь». Мощность каждого из них составляет 60 МВт.

Павел Львов/РИА Новости Атомный ледокол проекта 22 220 «Сибирь»

Сейчас строятся еще 2 ледокола этого класса — «Якутия» и «Чукотка», и еще два в ближайшее время начнут строить. А через несколько лет на воду будет спущен суперледокол «Лидер» мощностью 120 Мвт.

В итоге российский ледокольный флот позволит Москве планомерно увеличивать транзитный грузопоток по Северному морскому пути (который в 2023 году достиг рекордных объемов в 36,254 млн тонн) и осуществлять там круглогодичную проводку судов.