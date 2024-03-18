Путин завершил речь на Красной площади словами «Да здравствует Россия!»
Москва, 18 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил речь на митинг-концерте, проходящем на Красной площади 18 марта, словами «Да здравствует Россия!».
После слов президента прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Глава государства спел гимн с остальными участниками митинг-концерта, посвящённого десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 марта отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России.
Путин на митинг-концерте 18 марта заявил, что путь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, их возвращения на Родину был дольше и трагичнее, чем у Крыма, но это всё-таки произошло. Как подчеркнул президент, теперь Крым, новые регионы и Россия развиваются вместе. Глава государства также заявил, что Крым не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, а севастопольцы и крымчане — гордость страны.
Сегодня, 18 марта 2024 года, исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Путин подписал договор с Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав России. Это стало важным историческим событием. Крым вернулся в состав страны по итогам референдума. На нём 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев выразили желание воссоединиться с Россий.