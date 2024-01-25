* организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 25 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В России деятельность издания Doxa (организация, признанная в РФ нежелательной) признали нежелательной. Такое решение приняла Генеральная прокуратура, поддержав решение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. Об этом 25 января сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Его заявление опубликовано в Telegram-канале комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa)», ― сказал парламентарий.

Он добавил, что издание зарегистрировано в Чехии и неоднократно попадало в поле зрения комиссии Госдумы.

По словам Пискарёва, организация причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России. В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Минюст России внёс в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, американскую RAND Corporation (организация, признанная в РФ нежелательной).

16 октября в этот список попала австрийская неправительственная организация (НПО) Central European University (организация, признанная в РФ нежелательной). Как пояснили в Генеральной прокуратуре, работу университета, формирующего глобальную медийную антироссийскую повестку, финансируют структуры американского миллиардера Джорджа Сороса. НПО декларирует, что продвигает ценности демократии, но в реальности занимается дискредитацией специальной военной операции и российского руководства.

14 сентября Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland) (организация, признанная в РФ нежелательной). В ведомстве указали на то, что после начала СВО деятельность организации, созданной в 2001 году в Финляндии, кардинально изменилась, она перестала соответствовать изначально заявленной цели — якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества.