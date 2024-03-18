Курск, 18 марта, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Посёлок Тёткино в Курской области подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ, сообщил 18 марта губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«Посёлок Тёткино Глушковского района вновь был обстрелян со стороны Украины», — сообщил губернатор.

По предварительным данным, есть повреждения нескольких домовладений, загорелась хозяйственная постройка.

Глушковский район с утра 18 марта подвергается обстрелам со стороны Украины. В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадавших нет. В посёлке Тёткино, как сообщал губернатор, зафиксировали три прилёта на территории предприятия, есть повреждение оборудования.

Как сообщало 17 марта ИА Регнум, в посёлке Тёткино в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадал сахарный завод. Посёлок подвергался атакам ВСУ весь день.

Как сообщал Роман Старовойт, при атаке ВСУ 17 марта курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Губернатор добавил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.

Украинские военные 18 марта совершили очередную попытку ракетного обстрела Белгородской области. В Минобороны России уточнили, что огонь ВСУ вели с применением реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».