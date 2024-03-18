Белгород, 18 марта, 2024, 15:40 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района запустили сирену ракетной опасности. Об этом 18 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

В связи с этим глава региона рекомендовал при нахождении дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой, а в случае нахождения на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ вновь предприняли попытку ракетного обстрела территории Белгородской области. Отмечалось, что украинские войска использовали для обстрелов реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град», российские силы ПВО сбили в воздухе в общей сложности 11 ракет этих РСЗО.

Позднее в этот же день Гладков сообщил, что, по предварительной информации, два мирных жителя погибли и четверо пострадали в результате обстрела села Никольского в Белгородском районе со стороны ВСУ. По его словам, одной из пострадавших стала маленькая девочка, которую извлекли из-под завалов дома. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами конечностей доставили в детскую областную больницу.