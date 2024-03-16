Вашингтон, 16 марта, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Украина никогда не сможет вернуть себе утраченные территории. Об этом заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Сергей Батурин/РИА Новости Донецк

Отвечая на вопрос, как может завершиться украинский конфликт, Холл заявил, что Россия никогда не откажется от перешедших под её контроль территорий.

«Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня», — добавил журналист.

Он также допустил, что если США в ближайшее время выделят Украине 60 млрд долларов, то это будет последний пакет помощи Киеву от Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим в результате наступления ВС РФ потеряет контроль над Харьковом и Одессой. Если правительство в Киеве и его западные союзники не захотят проводить переговоры, то российским силам придётся идти дальше на запад Украины, добавил он.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить города Одессу и Николаев, поскольку они исторически являются русскими. Он напомнил, что Одессу основала в 1794 году императрица Екатерина II, а территория Николаевской области была отбита у Крымского ханства во времена русско-турецких войн.

Историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, это абсолютная Россия, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме того, с РФ неразрывно связаны Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Черкасская области, добавил он.