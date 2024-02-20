Херсон, 20 февраля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Четыре области Украины, помимо регионов, уже вошедших в состав Российской Федерации, исторически являются «абсолютной Россией», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с «РИА Новости» 20 февраля.

ИА REGNUM Россия

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — указал Сальдо.

При этом он отметил, что, по его мнению, с Россией неразрывно также связаны Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Черкасская области Украины.

«Киев — это мать городов русских. Заметьте, не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум», — добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, 8 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, поскольку эти города исторически являются русскими. Он напомнил, что город Одесса был основан в 1794 году императрицей Екатериной II, а территория Николаевской области была отбита у Крымского ханства во времена русско-турецких войн.

Специалист по международным отношениям Гленн Дисен, в свою очередь, предположил, что Россия займёт территории от Харькова до Одессы с целью разрешения проблемы вхождения Украины в НАТО. Кроме того, по его словам, с этими территориями Россия получит не только русскоязычное и дружественное население, но и природные экономические ресурсы.