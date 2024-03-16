Екатеринбург, 16 марта, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Мужчину, который намеревался совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали, задержали в Свердловской области, сообщили 16 марта журналистам в ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

Задержанный — гражданин России 1962 года рождения. Он действовал по заданию Главного управления разведки минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы завербовали мужчину в городе Львове. После прохождения диверсионной подготовки его направили в Россию. Здесь он должен был устраивать взрывы с целью опрокидывания железнодорожных составов с грузами военного назначения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее гражданку России задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Женщина, по данным ФСБ, действовала по заданию украинских спецслужб.

В Москве сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который запускал беспилотники возле военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Дроны он собирал и запускал в непосредственной близости от объектов Минобороны РФ.