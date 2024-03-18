Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. МЧС направило вертолёт Ми-8 в район перевала Красноармейского в Камчатском крае для участия в поисках пропавших при сходе лавины туристов. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Виталий Аньков/РИА Новости

«На Камчатке для помощи туристам направлена авиация МЧС России. Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в район перевала Красноармейского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в поисках попавших под лавину туристов принимает участие наземная группировка. В общей сложности в них участвуют 36 специалистов и задействовали 20 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта у перевала Красноармейского на Камчатке накрыло лавиной туристическую группу в составе 11 человек. Большая часть туристов смогла выбраться самостоятельно, и два человека пропали. К месту инцидента направились на автомобилях повышенной проходимости несколько экстренных служб.

В горах на Камчатке из-за подхода к региону циклона 10 марта объявили лавинную опасность. В МЧС региона предупредили о возможности самопроизвольного схода снежных масс в горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа.

В районе мыса Чажма 3 марта 33-летний волонтёр попал под сход снежно-ледовых масс. Госинспекторы попытались оказать ему помощь, однако стихия оказалась сильнее. Предположительно, волонтёра унесло течением в Тихий океан.