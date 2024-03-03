Петропавловск-Камчатский, 4 марта, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Тело волонтёра Артёма Васильева, который попал под сошедшую снежную лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан. О трагическом случае сообщила пресс-служба заповедника.

Alpinist.biz Сход лавины

По словам коллег, волонтёр делал 3 марта обход побережья в районе мыса Чажма. В какой-то момент случился сход снежно-ледовых масс. Мужчина оказался в эпицентре.

Потоком его отнесло в воду.

«Госинспекторы пытались оказать помощь, однако стихия оказалась сильнее. Предположительно, его унесло течением в Тихий океан», — уточнили в заповеднике.

Поиск 33-летнего волонтёра продолжается. При улучшении погоды на место происшествия вылетит вертолёт с руководством Кроноцкого заповедника и следователями СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Артём Васильев с 2018 года участвовал в различных волонтёрских программах заповедника, имел опыт, проходил инструктажи по технике безопасности, знал особенности территории.

Как сообщало ИА Регнум, лавина сошла на курорте днём 6 февраля у горнолыжных трасс в Сочи. Спасатели оперативно нашли всех, кто оказался в этом районе, эвакуировали шесть человек, никто не пострадал.

Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи. Горнолыжников под лавиной не обнаружено.

Лавина сошла самопроизвольно на высоте 1300–1400 метров.

При этом на курорте возобновили катание на трассах. Его работа продолжилась в штатном режиме, несмотря на обильные осадки.

В главке МЧС по Краснодарскому краю 3 февраля объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи. В ведомстве отметили, что угроза будет на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря.