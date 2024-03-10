Петропавловск-Камчатский, 10 марта, 2024, 08:52 — ИА Регнум. В горах Камчатского края из-за подхода к региону циклона объявили лавинную опасность. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.

Елена Верещака/ТАСС

Уточняется, что по 11 марта включительно может наблюдаться самопроизвольный сход снежных масс в горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа.

Помимо этого, угрозу схода лавин объявили на территориях Ключевской группы вулканов.

В связи с этим в МЧС рекомендовали главам ведущих в горах работы организаций, а также туристам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в течение ближайших дней.

По информации синоптиков, циклон будет влиять на погоду на большей части Камчатки до 11 марта включительно. В это время в крае выпадет снег, местами от умеренного до сильного, и усилится скорость ветра.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта стало известно, что тело попавшего под сход лавины волонтёра Артёма Васильева в камчатском Кроноцком государственном заповеднике унесло в Тихий океан. Мужчина совершал 3 марта обход побережья в районе мыса Чажма и оказался в эпицентре схода снежно-ледовых масс.

В Сочи 6 февраля спасли шесть человек после схода снежной лавины на горнолыжном курорте «Лаура». В результате стихийного происшествия никто не пострадал.