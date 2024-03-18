Москва, 18 марта, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Входящее в состав Южной группировки российских войск подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск улучшило положение армии по переднему краю, штурмом овладев опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты», — добавили в ведомстве.

После работы артиллерии российские бойцы на машинах десанта БМД-2 смогли продвинуться к позициям противника с нескольких направлений. Штурмовики под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. В результате противник был уничтожен огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также ручными осколочными гранатами.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта российские войска отразили девять контратак ВСУ на авдеевском направлении. Противник потерял до 380 военных, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30, уточнил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В репортаже для телеканала Welt приехавший на фронт немецкий журналист Штеффен Шварцкопф рассказал о большом количестве западной техники, уничтоженной в зоне спецоперации. Повсюду сожжённые и уничтоженные машины, поразился репортёр. В материале отмечалось, что украинским военным сложно справляться с российскими беспилотниками, поскольку они постоянно совершенствуются. Ещё журналист указал на нехватку снарядов у ВСУ, что делает их беззащитными перед огневой мощью российских войск.