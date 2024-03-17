Берлин, 17 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции (СВО) уничтожено большое количество западной техники. Об этом сообщает в репортаже для телеканала Welt приехавший на фронт немецкий журналист Штеффен Шварцкопф.

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«Сожжённые и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — отмечает корреспондент.

Также в материале отмечается, что украинским военным сложно справляться с российскими беспилотниками, потому что они постоянно совершенствуются. Ещё репортёр указывает на нехватку снарядов у ВСУ, что делает их беззащитными перед огневой мощью РФ.

«В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина», — подсчитал Шварцкопф.

Как передавало ИА Регнум, о нехватке оружия власти Украины, а также западные СМИ сообщают с 2023 года.

В частности, в июне как раз во время так называемого «контрнаступления» заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что Киеву нужно больше вооружения для контрнаступления, сейчас его недостаточно.

Он также добавил, что удары, которые наносят российские силы по целям на Украине, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot.

В следующем месяце украинские военные пожаловались, что ВСУ не хватает бронетехники и танков для захвата российских оборонительных линий, в результате штурмы заканчиваются серьёзными потерями украинской армии.

Уже осенью того же года контрнаступление украинской армии провалилось. Это признали не только на Украине, но и на Западе. В США заявили, что операция украинской армии провалилась по всей линии фронта и обернулась дальнейшим продвижением российских войск.

В феврале 2024 года немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сообщил, что Вооружённые силы Украины не смогут удержать фронт в случае нехватки боеприпасов.

Журналист уточнил, что украинским военным сейчас приходится экономить снаряды. Из-за дефицита они могут выстрелить всего один или два раза в день. Ронцхаймер добавил, что ВС РФ постепенно продвигаются вперед, а ВСУ не в силах это остановить.