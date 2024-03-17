Москва, 18 марта, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, лидирующий, по предварительным данным, на выборах, считает необходимым сделать всё, чтобы поддержать жителей в освобождённой Авдеевке в Донецкой Народной Республике, которая находилась под контролем киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, нужно сделать всё для того, чтобы людей поддержать», — сказал президент на встрече с волонтёрами в своём предвыборном штабе.

Путин предупредил тех, кто поедет в Авдеевку, быть «аккуратными». 17 февраля Авдеевка перешла под полный контроль российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные проголосовали в освобождённых Артёмовске и Авдеевке. Для этого была произведена специальная ротация, пояснил военный корреспондент, член Совета по правам человека при президенте России Александр Коц. Он отметил высокую явку и активное посещение избирательных участков в прифронтовой зоне.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки голосовать на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, чего им в первую очередь не хватает, люди говорят сначала о хлебе, а вслед за этим о возможности проголосовать, отметила она.

Сенатор от ЛНР Ольга Бас заявила, что жители республики шли голосовать нескончаемым потоком.