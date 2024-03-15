Москва, 15 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки голосовать на выборах президента страны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В освобождённой Авдеевке наши (представители) с людьми общаются. Спрашивают: чего в первую очередь не хватает? (Ответ:) в первую очередь хлеба, а во вторую — дайте возможность проголосовать», — сказала она на заседании в информационном центре ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Ранее Памфилова сообщила, что за выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.