Москва, 17 марта, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Практически все попытки испортить избирательные урны на участках при голосовании на выборах президента России проводились с выходом в прямой эфир на Украину по указаниям из украинских кол-центров. Об этом заявил замглавы МВД Александр Горовой.

Артем Кулекин / РИА Новости

Как пояснил Горовой, украинские кол-центры располагали номерами телефонов граждан РФ, которых несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет обманывали.

Злоумышленники звонили людям и заверяли, что точно вернут все деньги, если они нанесут порчу бюллетеням, урнам и так далее на избирательных участках.

«Многие из этих фактов демонстрировались в прямом эфире с выходом на Украину, как на одном из участков в Перми женщина принесла петарду с заданием привести её в действие в туалете участковой избирательной комиссии, но неосторожно её использовала и покалечила себя», — рассказал замглавы МВД в информцентре ЦИК.

Александр Горовой добавил, что руководством была дана команда активизировать работу по профилактике телефонного терроризма, особенно среди пожилых, так как именно эта часть населения чаще всего попадает под воздействие мошенников.

Как сообщало ИА Регнум, в Перми произошёл взрыв петарды в Доме культуры имени А. Г. Солдатова, где располагается участковая избирательная комиссия. 17 марта в уборной учреждения женщина подожгла петарду. В результате она получила травму руки. Пострадавшей оказана медицинская помощь, её госпитализировали.

В Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Она принесла с собой розжиг и спички. Возгорание потушили своими силами, бюллетени не повреждены, участок продолжил работать в обычном режиме. Мотивы подростка выясняются.

16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

До этого в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. 15 марта женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.