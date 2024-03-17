Москва, 17 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ. Об этом глава ЦИК сказала в разговоре с журналистами 17 марта.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даём отпор», — отметила Памфилова.

Вместе с тем она объяснила, что высокой явке также способствовало трёхдневное голосование, так как раньше избиратели по каким-то причинам могли пропустить единый день выборов, а в этот раз возможность реализовать своё конституционное право расширилась.

Как передавало ИА Регнум, явка на выборах президента России по стране составила 70,83% по состоянию на 17:40 мск.

Таким образом, общая явка на выборах президента России в 2024 году уже превысила показатель, достигнутый на выборах в 2018 году, когда итоговая явка составила 67,54%.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, она не помнит таких активных выборов.

Она отметила, что в России созданы условия, чтобы разным категориям граждан было удобно реализовать своё избирательное право.

Особенностью этой кампании, уточнила она, является то, что максимально расширена линейка избирателей, которым трудно было реализовать своё право.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Выборы завершатся 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах. Первые предварительные итоги голосования станут известны после 21:00 мск, результаты онлайн-голосования появятся между 22:00 и 23:00 мск.