Киев, 4 июня, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Украине нужно больше вооружения для контрнаступления, сейчас его недостаточно. Об этом в интервью британской газете The Times заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — указал Жовква.

Он также добавил, что удары, которые наносят российские силы по целям на Украине, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot.

Жовква отметил, что за последний месяц президент Украины Владимир Зеленский посетил много стран именно из-за необходимости получить больше оружия.

Издание напомнило, что украинский лидер провёл большую часть мая «в кругосветном путешествии-марафоне», во время которого посетил десять стран и провел более 60 встреч «в отчаянной попытке получить больше оружия для долгожданного контрнаступления и усилить противовоздушную оборону Киева».

Также авторы публикации указали, что состояние военной готовности Украины окружает «много путаницы». Контрнаступление, которое ВСУ первоначально планировали на весну, уже переходит в летнее.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. При этом украинский лидер подчеркнул, что это долгожданное контрнаступление может занять некоторое время и обернуться большими затратами и потерями солдат Украины, однако в Киеве твёрдо верят, что всё получится.

Президент Украины также призвал Запад отправить большое количество систем противоракетной обороны Patriot. По его словам, их количество должно быть увеличено до 50. Он также подчеркнул, что Украина не получила обещанного количества оружия от западных стран, и выразил недовольство задержками в поставках.

При этом США и их западные союзники уверены, что передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали контрнаступление. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Запад удовлетворил все запросы Украины для проведения наступления.

Контрнаступление ВСУ, широко анонсируемое с весны, неоднократно переносилось киевскими властями по тем или иным причинам. В итоге в весенний период оно так и не состоялось. В Киеве называли причинами переносов сроков контрнаступления погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений и боеприпасов и российские ракетные удары.

Журналист и политолог Лукас Лейрос считает, что власти Украины пытаются замаскировать невозможность начала контрнаступления украинских войск с помощью террористических атак по территории России. Журналист предположил, что анонсированное контрнаступление ВСУ, вероятнее всего, уже начато, однако его масштаб серьёзно ограничен из-за катастрофического состояния украинских войск.