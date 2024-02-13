Берлин, 13 февраля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут удержать фронт в случае нехватки боеприпасов. Об этом сообщил приехавший на позиции ВСУ в зоне специальной военной операции немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в репортаже, который опубликован в соцсети Х.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Если украинцам и дальше будет не хватать снарядов, а от Запада при этом поступает слишком мало боеприпасов, тогда они не смогут удержать фронт. Будет потерян контроль над ещё большим количеством городов», — отметил он.

Журналист уточнил, что украинским военным сейчас приходится экономить снаряды. Он пояснил, из-за дефицита они могут выстрелить всего один или два раза в день. Ронцхаймер добавил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) постепенно продвигаются вперед, а ВСУ не в силах это остановить.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве ситуацию на фронте называют сложной. Глава офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк пояснил, что если страны Запада не дадут Украине достаточно оружия и финансовой помощи, то зона боевых действий расширится.

В США заявили, что Киев терпит катастрофическое поражение. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уточнил, что это поражение не только для Украины, но и для самих Штатов. Он добавил, в Вашингтоне абсолютно не понимают, как справляться со всеми нынешними вооружёнными конфликтами, в том числе в Израиле, и что Белый дом противостоит миру, который он не знает и не понимает.