Вашингтон, 22 октября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии провалилось по всей линии фронта и обернулось дальнейшим продвижением российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Контрнаступление ВСУ стало катастрофой для Украины», — констатировал Джонсон.

Как отметил эксперт, контрнаступление привело к большим потерям со стороны украинской армии. Более того, он считает, что с приближением зимы положение Вооружённых сил Украины только ухудшится, поскольку военным будет сложнее скрывать свои позиции.

Портал Al Mayadeen сообщил 21 октября, что на нескольких участках линии фронта украинские военные попали в «котлы» Вооружённых сил России и несут огромные потери. По словам авторов статьи, Киев продолжает отправлять туда подкрепления, так как такие действия поощряет Запад. Помимо этого, украинские военные в зоне боевых действий находится в ужасном положении.

Президент России Владимир Путин заявил 15 октября, что контрнаступление ВСУ провалилось полностью. До этого, 5 октября, российский лидер сообщил, что с 4 июня, начала контрнаступления, ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

Кроме того, полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер отметил 11 октября, что на Западе находятся в процессе признания провала контрнаступления. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор при этом отметил, что Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию.