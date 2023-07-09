Вашингтон, 9 июля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Украинские военные пожаловались, что ВСУ не хватает бронетехники и танков для захвата российских оборонительных линий, в результате штурмы заканчиваются серьёзными потерями украинской армии. ОБ этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на командира мотострелкового подразделения ВСУ с позывным Вадос.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, чтобы взять позиции ВС России, украинским бойцам необходимо предварительно обстрелять их, а потом продвигаться с использованием бронетехники, но это трудно сделать из-за недостатка бронемашин и танков.

По информации газеты, ВСУ пытаются ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у них нет необходимого количества боеприпасов, чтобы сровнять с землей населённые пункты, которые находятся под контролем России.

Газета пишет, что украинские бойцы пожаловались на то, что из-за дефицита бронемашин замедляется наступление.

По словам бойца Вадоса, за месяц с начала контрнаступления он не принимал участия ни в одной операции по взятию позиций ВС России, которая бы закончилась успехом.

По словам украинских бойцов, на южном фронте в ходе одного штурма подразделение ВСУ может потерять «десятки» человек.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 июля заявил, что потери Вооружённых сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 500 военных.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 7 июля заявил, что ВСУ потеряли более 330 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Он обратил внимание, что главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что 250 тыс. украинских военных погибли и 83 тыс. пропали без вести. По словам Риттера, из числа пропавших без вести примерно 60 тыс. человек, скорее всего, мертвы.