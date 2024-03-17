Москва, 17 марта, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В этом году на выборах президента России жалоб фиксируется меньше, чем на предыдущих, в 2018 году. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Александр Рюмин/ТАСС

«С точки зрения нарушения прав мы получили практически в два раза меньше обращений, связанных с теми или иными ситуациями (чем в 2018 году. — Прим. ред.)», — пояснила Москалькова.

Говоря о наиболее крупном нарушении, омбудсмен привела в пример ситуацию в одном из пунктов временного размещения эвакуированных, где не все избиратели смогли проголосовать, однако проблема была решена после её обращения в территориальную комиссию.

Из наиболее крупных Москалькова назвала ситуацию в одном из пунктов временного размещения эвакуированных, где не все граждане оказались охвачены голосованием. Омбудсмен добавила, что после её обращения в территориальную комиссию ситуацию исправили и все желающие проголосовали.

Как передавало ИА Регнум, мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, заявил 17 марта глава СПЧ Валерий Фадеев на брифинге в ЦИК.

Фадеев подчеркнул, что российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил корреспонденту ИА Регнум, что дискредитаторы используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, попытки порчи бюллетеней на избирательных участках вызвали бурю возмущения у людей, многие с ещё большим желанием пошли голосовать.

Также председатель ЦИК добавила, что сотрудники разных предприятий готовы даже меняться сменами, приходить и охранять участки. Провокаторы, по её мнению, поспособствовали буре гражданского самосознания.

Выборы завершатся 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах. Первые предварительные итоги голосования станут известны после 21:00 мск, результаты онлайн-голосования появятся между 22:00 и 23:00 мск.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.