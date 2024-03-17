Москва, 17 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В Москве в голосовании на выборах президента России приняли участие более 4,6 млн человек. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Москвы Ольга Кириллова.

Александр Щербак/ТАСС

«На 12:00 мск. Всего выдано бюллетеней 4 657 776. Из них в дистанционном электронном голосовании — 3 391 285. Бумажное голосование — 1 266 491», — пояснила Кириллова.

Вместе с тем она добавила, что выборы президента в столице проходят в штатном режиме. Кириллова отметила, что никаких замечаний по работе комиссий или сообщений о нарушении порядка не поступает, подчеркнув важность соблюдения законодательства России.

Как передавало ИА Регнум ранее, на третий день голосования все избирательные участки в Москве открылись штатно.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, граждане проявляют беспрецедентный интерес к проходящим выборам. В столице этому способствует в том числе развитие надёжных цифровых сервисов, три четверти избирателей предпочитают электронное голосование.

Он отметил, что 15, 16 марта и в ночь на 17 марта в Москве 3,25 млн избирателей проголосовали электронно. За ночь выдано примерно 70 тыс. электронных бюллетеней.

Голосование на участках проходит штатно, все они открылись вовремя, за ночь никаких нарушений не выявлено, добавил Ковалёв.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.