Москва, 17 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Попытки порчи бюллетеней на избирательных участках вызвали бурю возмущения у людей, многие с ещё большим желанием пошли голосовать, заявила в ходе брифинга 17 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Александр Рюмин/ТАСС

«Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих «зеленчиков Зеленского», жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идём голосовать», — сказала она.

Также председатель ЦИК добавила, что сотрудники разных предприятий готовы даже меняться сменами, приходить и охранять участки. Провокаторы, по её мнению, поспособствовали буре гражданского самосознания.

Как передавало ИА Регнум, ранее Памфилова информировала, что на 29 участках в 20 регионах страны были зафиксированы инциденты с порчей бюллетеней. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге. Некоторые из задержанных признавались в совершении нарушений и сообщали, что стали жертвой шантажа или мошенничества.

Председатель ЦИК назвала «подонками» людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила она.

Так, получившего увечье ветерана спецоперации из Горловки Донецкой Народной Республики Кирилла Сидорова мошенники с Украины настойчиво пытались заставить залить зелёнкой урну для голосования на выборах президента РФ, применяя обман и угрозы. При этом аферисты обещали вернуть ему ранее украденные у него 3 млн рублей, а также денежное вознаграждение.

В селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. Бюллетени не пострадали.

16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

В Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В этот же день Бутырский суд заключил её под стражу.