Брюссель, 17 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. У тренера дисквалифицированной за допинг российской фигуристки Камилы Валиевой были и другие воспитанницы, однако никого из них не уличали в приёме запрещённых препаратов, заявила бельгийская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию среди женщин Луна Хендрикс, комментируя ситуацию с дисквалификацией россиянки.

Александр Вильф / РИА Новости Фигуристка Камила Валиева

«В России фигурное катание имеет столь же большое значение, как у нас футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня», — цитирует бельгийскую спортсменку издание Humo.

Также Хендрикс добавила, что ей повезло попадать на подиум победителей из-за отсутствия россиян на турнирах.

«Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмём, к примеру, допинг-дело Камилы Валиевой. У трёх россиянок, попадавших на подиум (Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. — Прим. ред.) один и тот же тренер, и одну из них поймали», — заявила она.

Как передавало ИА Регнум, спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 29 января принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была Валиева, с первого места на третье.

7 марта стало известно об исключении Валиевой из сборной России. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

После этих событий заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Валиевой виноват тренер, и отметила, что в спорте без участия тренера ничего не делается.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.