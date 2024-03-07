Москва, 7 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России. Об этом ТАСС 7 марта сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Камила Валиева

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной. Всё сделано в соответствии с законодательными документами», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была Валиева, с первого места на третье.

Фигуристку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года, позднее суд возобновил слушания из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.