Москва, 17 марта, 2024, 12:51 — ИА Регнум. С помощью платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:00 мск 17 марта проголосовали 90% зарегистрированных на платформе избирателей, сообщило Минцифры.

Донат Сорокин/ТАСС

Проголосовали с применением данного способа волеизъявления более 4 млн человек, сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

«В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 млн зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%», — отметило Минцифры.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что явка избирателей на выборах президента в целом по стране на 09:45 мск 17 марта с учётом дистанционного электронного голосования составляет 61,37%.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, рассказала ранее Памфилова.

16 марта председатель ЦИК сообщила, что с начала голосования на выборах президента России система ДЭГ подверглась 160 тыс. DDoS-атак. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак, почти 30 тыс. атак пришлись на портал наблюдения за ДЭГ. Атаки были отбиты.