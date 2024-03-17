Москва, 17 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента России проходит спокойно, организованно и без каких-либо отклонений. Об этом 17 марта заявил глава миссии наблюдателей, заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Ильхом Нематов.

Артем Иванов/ТАСС

«Голосование спокойно, организованно, без каких-либо отклонений от законодательства России», — рассказал он «РИА Новости».

Генсек содружества также отметил, что все участки, где побывали наблюдатели от миссии, оборудованы необходимыми техническими средствами и информационными материалами.

«Мы посетили вчера три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской, Рязанской и Владимирской областях… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне», — уточнил он.

Нематов рассказал, что от миссии СНГ на президентских выборах работают 194 наблюдателя, которые в целом охватили 28 регионов страны. Итоговое заявление по поводу избирательного процесса будет обнародовано завтра, 18 марта, пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который в качестве международного наблюдателя приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР), отметил, что выборы президента России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке.

Д`Артаньян уточнил, что не заметил на участках каких-либо проблем и не получал жалоб от избирателей или наблюдателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что за ходом голосования на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Она пояснила, что Центризбирком официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран.

Кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в России. Также 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты.