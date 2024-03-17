Москва, 17 марта, 2024, 11:21 — ИА Регнум. За ходом голосования на выборах президента России следят международные наблюдатели и эксперты из 129 стран, их число составляет 1115. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Донат Сорокин/ТАСС Иностранные наблюдатели на избирательном участке на выборах президента России

Она напомнила, что Центризбирком Ц официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран.

Кроме того, добавила она, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в России.

«И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сказала Пафмилова в информационном центре ЦИК РФ.

Как передавало ИА Регнум, явка избирателей на выборах президента России в целом по стране на 09:45 мск третьего дня голосования составляет 61,37% с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

15 марта на выборах президента России проголосовал Владимир Путин. В очередной раз глава государства воспользовался онлайн-вариантом.

В этот же день электронный формат для голосования предпочёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.