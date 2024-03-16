Москва, 16 марта, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Глава государства предпочёл онлайн-вариант. Соответствующее видео опубликовала 15 марта пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

На кадрах видно, как Путин прошёл к столу в рабочем кабинете и сел к компьютеру. Реализовав своё избирательное право, он помахал в камеру. На мониторе Путина появилось уведомление об успешно проведённой процедуре голосования.

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Ранее Путин неоднократно использовал такой способ волеизъявления.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 марта участие в голосовании на выборах президента РФ принял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он так же, как Путин, сделал это электронно. По словам Пескова, такой формат очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.

В информационном центре ЦИК России 14 марта разделили ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Их соберут 17 марта после 21:15 мск, когда завершится выдача онлайн-бюллетеней в Калининградской области. Центризбирком разделил два ключа — по числу часовых поясов, в которых будет проводиться обработка бюллетеней — Москва и Калининград. Каждый из них поделили на семь частей. Токены с их записью раздали представителям парламентских партий Госдумы. Также части ключей получили представители ЦИК и территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти в трети регионов страны.

ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.