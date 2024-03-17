Белгород, 17 марта, 2024, 08:11 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил 17 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в Telegram-канале.

Всем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Минобороны РФ подтвердили уничтожение над Белгородской областью 15 реактивных снарядов. Известно, что для удара ВСУ применили реактивную систему залпового огня Vampire.

В МИД России заявили, что киевский режим пытается сорвать проведение выборов президента РФ, нанося удары по Белгороду. Террористические удары наносятся для запугивания граждан, считает официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Из-за продолжающихся обстрелов занятия в школах Белгородской области 18 и 19 марта отменили. Это касается и колледжей.