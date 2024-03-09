Москва, 9 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, но от него ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на сегодня снайпера НХЛ Уэйна Гретцки, заявил 9 марта изданию «Чемпионат» хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Овечкин

«Все ждут максимального результата, главного рекорда, и все к этому готовятся. Конечно, на этом пути есть достижения, которые Александр перебивает», — сказал он.

Дементьев, добавил, что постоянные рекорды, которые ставит Овечкин, кому-то могли набить оскомину, но его результаты стали хорошим ориентиром для других хоккеистов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Овечкин, играя в составе своей команды против «Питтсбург Пингвинз», забил 840-й гол в чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить 54 шайбы, чтобы достигнуть результата канадца Гретцки, забившего в 1487 играх 894 гола. Рекорд держится с марта 1999 года.

24 февраля Овечкин, выступив в матче с «Флорида Пантерз», стал первым россиянином, который провёл 1400 игр в НХЛ. В этом сезоне он за 58 матчей забил 18 голов и сделал 29 результативных передач.