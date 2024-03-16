Белгород, 16 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Школьники в Белгороде и восьми районах области не будут учиться 18 и 19 марта. Такое решение связано с текущей обстановкой в регионе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Глава области добавил, что то же самое касается и колледжей.

«Понедельник и вторник — выходные. Сейчас посмотрим, каким образом подобрать точную формулировку с точки зрения законодательства. Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что решение распространяется не только на учащихся школ, но и колледжей Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода.

Руководитель региона отметил, что подобную рекомендацию власти будут давать и высшим учебным заведениям. По детским садам решение пока не принято, дополнил Гладков.

«Сейчас будет проведена работа — опросим всех родителей, которые приводят детей в дежурные группы детских садов. Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит, будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях», — следует из сообщения.

Вячеслав Гладков пояснил, что ситуация сейчас достаточно сложная и самый главный вопрос — безопасность.

Как передавало ИА Регнум, также 17 и 18 марта в Белгороде и Белгородском районе будут закрыты торговые центры.

Белгородская область за последние несколько дней подвергалась неоднократным атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). 16 марта в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали.

Он пояснил, что женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. За жизнь ребёнка борются врачи — у него осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча. Кроме того, ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек.

Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. Кроме того, в числе пострадавших оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга.