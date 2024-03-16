Одесса, Украина, 17 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 17 марта повторная серия взрывов прогремела в Одессе, написало издание «Страна. ua». Сирены воздушной тревоги не умолкали в городе с 00:17 мск.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Между первой и второй сериями взрывов в Одессе прошло около часа.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе продолжает действовать воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в белгородском селе Глотово в ночь с 15 на 16 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Произошёл взрыв, машина загорелась. В момент удара в ней находились пять человек.

Ночью 16 марта ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. В Грайвороне в результате прилёта снарядов загорелись два частных жилых домовладения, а также три автомобиля.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ночном налёте беспилотников ВСУ, которые были успешно уничтожены. Три беспилотника самолётного типа противника в ночь на 17 марта были сбиты средствами противовоздушной обороны. Жертв и разрушений нет.