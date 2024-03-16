Одесса, Украина, 17 марта, 2024, 00:47 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 17 марта взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Журналисты отметили, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Взрывы произошли в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, которая, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, начала действовать с 00:17 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Каховке Херсонской области в результате обстрела дронами со стороны ВСУ погибла женщина, ещё четыре человека получили ранения. 15 марта два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ избирательных участков в Херсонской области. В Брилёвке в результате попадания снаряда в сельсовет были ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина.

Безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта составили 60–70% от числа диверсантов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.