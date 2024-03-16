Калуга, 17 марта, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ночном налёте беспилотников ВСУ, которые были успешно уничтожены.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон

Три беспилотника самолётного типа противника в ночь на 17 марта были сбиты средствами противовоздушной обороны. Жерт и разрушений нет.

«БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе области. Три летательных аппарата уничтожены. На месте работает оперативная группа», — написал в Telegram-канале Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 17 марта взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, которая, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, начала действовать с 00:17 мск.

В ночь на 17 марта киевские террористы с помощью баллистической ракеты С-200 предприняли попытку совершить атаку на территорию Брянской области. Цель была уничтожена силами ПВО.

Применяемые в зоне спецоперации новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов украинских военных. В этом признался бывший командир роты нацбата «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещён) политик и адвокат из Киева Игорь Лапин.