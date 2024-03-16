Киев, 16 марта, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Применяемые в зоне спецоперации новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов украинских военных. В этом признался бывший командир роты нацбата «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещён) политик и адвокат из Киева Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».

РИА Новости

«Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться», — заявил Лапин.

По словам бывшего военного, новый вид вооружения ВС РФ имеет превосходство по тактико-техническим характеристикам и может уничтожать укрепрайоны.

«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на украинских военных. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine.

Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые.

Запад не может тягаться с российским оборонно-промышленным комплексом по производственному потенциалу, что грозит пагубными последствиями для его военного господства, считают авторы издания.

Американский портал Business Insider написал, что российские планирующие авиабомбы стали кошмаром для украинских военных.

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы, которые летят по военным целям. Он признал, что управляемая авиабомба малозаметна, её сложно увидеть.