Москва, 16 марта, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Участие в выборах всей семьёй стало народной традицией россиян, заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя итоги двух дней голосования.

Таисия Воронцова /РИА Новости

«Люди по всей стране посещают избирательные участки не только с супругами, но и детьми, внуками, даже правнуками — чтобы показать новому поколению, как происходит процедура голосования, объяснить её важность для будущего России. Так же, как в своё время это сделали их родители», — отметил эксперт.

Он добавил, что для детей очень важен пример родителей, поскольку в России большое внимание уделяется семье и семейным ценностям. Текущий год объявлен в стране Годом семьи, напомнил Асафов.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев добавил, что для многих россиян день выборов — особый, праздничный, торжественный и очень ответственный. В этом году президентские выборы в этом смысле бьют все рекорды, заявил эксперт. На участках можно заметить семьи, состоящие из представителей сразу трёх поколений, много родителей приходят вместе с детьми и нередко доверяют им опустить бюллетень в урну. Таким образом взрослые на своём примере показывают детям, как важно участвовать в жизни страны, а не быть сторонним наблюдателем, подчеркнул Матвейчев.

Также традиций семейного похода на выборы придерживаются многие представители власти. Вместе с семьями проголосовать на избирательные участки приходят губернаторы, мэры и депутаты. Очень важно принять участие, чтобы определиться с будущим, в котором предстоит жить не только взрослым, но и их детям, заключил Матвейчев.

Как сообщало ИА Регнум, в Омской области проголосовать на выборах пришла многодетная семья Ситиных. У Оксаны Степановны и Сергея Леонидовича 12 детей, 2 внука и 1 внучка. Елизавета и Юрий Назаровы из Архангельской области также приняли участие в голосовании. Они пришли на участок вместе с тремя детьми. Семья Назаровых уверена, что детям на личном примере нужно прививать ответственность за будущее страны.

Россияне смогут принять участие в розыгрыше более 100 тыс. призов, придя на избирательные участки 15–17 марта вместе со своими родными и близкими. В пресс-службе большого семейного проекта «Всей семьёй», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям», отметили, что главная цель задания — показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Организаторы подчёркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать своё мнение.

За выполнение задания «Всей семьёй на выборы» будет разыграно 100 тыс. семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2000 сертификатов на покупки OZON, а каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио. Розыгрыш призов состоится 4 апреля.