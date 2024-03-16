Москва, 16 марта, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Очная явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 20:19 мск 16 марта составила 55,1%, следует из данных Центризбиркома (ЦИК), размещённых на официальном сайте.

Виталий Тимкив / РИА Новости

«Ход голосования — 55,10%», — указано в материалах ЦИК.

Эти данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Как сообщалось ранее, избирательные участки 15 марта открылись по всей России. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

Граждане России понимают, что выборы — это общее дело, что они голосуют за будущее страны и избирают Верховного главнокомандующего, от которого будет зависеть то, как будет жить страна в ближайшие шесть лет, отметил ранее в беседе с ИА Регнум кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.

Высокая явка, зафиксированная в первый день голосования, сохраняется и во второй день выборов, граждане России показали свою сплочённость и готовность выразить мнение о будущем страны, отметил в свою очередь в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.