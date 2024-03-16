Челябинск, 16 марта, 2024, 20:24 — ИА Регнум. В Челябинской области голосование на выборах президента России проходит без нарушений и инцидентов. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум рассказал кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.

Павел Бедняков / РИА Новости

Он отметил, что явка в регионе очень высокая, хотя во второй день голосования она несколько снизилась по сравнению с первым днём.

«Голосование проходит без нарушений и инцидентов. Все избиратели имеют возможность прийти на участки и проголосовать. За ходом выборов следят независимые наблюдатели. Сообщения о каких-либо проблемах, с которыми сталкиваются избиратели, как правило, они носят технический характер и оперативно решаются совместными усилиями избирательной комиссии и наблюдателей», — отметил политолог.

Он добавил, что в России, в том числе и в Челябинской области, широко используется формат семейного голосования. Люди публикуют в социальных сетях фотографии из избирательных участков, куда они пришли со своими детьми. Таким образом, граждане прививают детям понимание важности выборов, и эту практику необходимо поддерживать и развивать, отметил эксперт.

Люди понимают, что выборы — это общее дело, что они голосуют за будущее России и избирают Верховного главнокомандующего, от которого будет зависеть то, как будет жить страна в ближайшие шесть лет, добавил Зорин.

Он обратил внимание на то, что президентские выборы проходят на фоне растущей напряжённости в мире, поэтому важность каждого голоса кратно возрастает.

Политолог предположил, что итоговые показатели явки в 2024 году по России будут выше, чем во всех других предыдущих президентских избирательных кампаниях, из-за особой значимости тех решений, которые будут приниматься на основании результатов этих выборов.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов заявил, что в России высокая явка, зафиксированная в первый день голосования, сохраняется и во второй день выборов. Прогнозы о том, что явка на этих выборах может превысить показатели предыдущих президентских выборов в России, имеют под собой основания. Хотя на некоторых избирательных участках и произошли провокации, правоохранительные органы оперативно на них отреагировали. Эти инциденты никак не повлияли на явку, поток людей, идущих на избирательные участки, не уменьшается.

Эксперт Института истории и политики Никита Тюков заявил, что ожидает на выборах явку выше 75%. Он отметил, что голосование на президентских выборах проходит активно и в спокойной обстановке. Очень высокие показатели даёт дистанционное электронное голосование, добавил эксперт.