Москва, 16 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы. Об этом 16 марта сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Алексей Никольский /РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко.

Предыдущая телефонная беседа лидеров двух стран состоялась 2 марта и длилась около часа. Главы государств подробно обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки.

Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Белоруссии.